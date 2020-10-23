У Львові виявили два стихійні сміттєзвалища

У Львові під час рейду екопатруля разом із працівниками Держекоінспекції виявили два стихійні сміттєзвалища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Одне із них – на вулиці Єрошенка, 22: там екопатруль виявив засмічений схил.

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«До слова, ця ділянка є в рекреаційній зоні та належить до земель Міноборони. Міська рада вже скеровувала звернення, аби Міноборони ретельніше стежило за чистотою ділянки, яка знаходиться неподалік центру міста. Що відбувається за цією адресою, тепер з’ясовуватиме Державна екологічна інспекція у Львівській області спільно із Львівською міською радою», – зазначають у департаменті містобудування.

Ще одне екологічне порушення зафіксували на перетині вулиць Пластової і Бескидської: там виявили побутове та будівельне сміття. Інспектори склали акт держконтролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та підготують лист, аби з’ясувати, хто засмічує територію, та зобов’язати їх прибрати.

Нагадаємо, екологічний патруль у Львові запрацював у вересні. Він працює на базі КП «Адміністративно-технічне управління» Львівської міської ради та у тісній співпраці із Державною екологічною інспекцією у Львівській області.

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