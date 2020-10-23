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Мешканців Львівщини кличуть на гарбузові вихідні у «Домажир»

Вероніка Рой

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Цієї суботи та неділі, 24 та 25 жовтня, у ведмежому притулку «Домажир» відбудеться святкування Дня гарбуза. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У ведмежому притулку підготували цікаві локації для всіх відвідувачів та прикрасили гарбузами фотозону для охочих зробити світлини. Для дітей проведуть майстер-клас з розпису гарбузів та приготування десерту для ведмедів.

Також впродовж цих вихідних діятиме акція «Привези гарбуз та отримай знижку на гарбузове меню у кафе».

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Кількість місць обмежена, деталі за телефоном +380 67 820 6403.

Зазначимо, ведмежий притулок «Домажир» знаходиться в селі Жорниська за 15 км від Львова. Це унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів. Тут допомагають повноцінно жити клишоногим, яких врятували із цирків, зоопарків та інших подібних закладів.

Львівський портал побував у «Домажирі» і довідався, як притулок зумів стати домівкою для ведмедів. Про це та не тільки читатйте у статті «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

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