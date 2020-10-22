Локдаун в Україні введуть при 15 тисяч хворих за добу, – президент

Нині медична система України може витримати близько 15 тис. нових інфікованих COVID-19 на добу, хоча ще недавно критичною була кількість приблизно 9,5 тис. хворих щодня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба глави держави.

Глава держави зазначив, що жорсткий локдаун повністю зупинить економіку України, і зараз його запровадження недоцільне.

За словами Президента, оцінка кількості щоденних заражень, за якої держава буде змушена вдатися до жорстких карантинних заходів, змінюється залежно від готовності медичних закладів.

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«Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячах захворілих на день наша медицина зупиниться – не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків… На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун», – наголосив глава держави.

Він додав, що одним з визначальних чинників є наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Їхню кількість намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів та залучення інтернів і студентів. Але цей ресурс не безмежний.

«Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з’явитися в Україні. Це велика проблема, і саме через це ми звертаємось до людей – ми розуміємо втомленість, але носіть, будь ласка, маски – не тільки для себе, але й для свого оточення», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше президент України заявляв, що жорсткий карантин доведеться впроваджувати, коли добова кількість заражень коронавірусом становитиме від 9,5 тисяч.

Втім згодом він заявив, що попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус щодня, суворого карантину в Україні запроваджувати не планують.

Нагадаємо, станом на 22 жовтня кількість підтверджених хворих за добу в Україні перетнула позначку у 7 тисяч, що стало новим антирекордом.

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