ОСТАННІ НОВИНИ

У селі на Турківщині відкрили пункт екстреної медичної допомоги

Соломія Головіна

|

У с.Верхнє Висоцьке Турківського району відкрили пункт екстреної медичної допомоги, який зможе обслуговувати понад 10 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«Раніше найближчий пункт був у Борині. Відкриття закладу зробить доступнішою екстрену медичну допомогу для мешканців прилеглих сіл, у тому числі охопить частину траси Київ -Чоп десятихвилинним доїздом бригади до місця ДТП. Відкриття пункту – це приклад співпраці громади, медиків та місцевої влади. Також це додаткове підсилення в час боротьби з Сovid-19. Бажаю мешканцям і медикам міцного здоров‘я! Дякую нашим лікарям за працю та врятовані життя», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Пункт працюватиме цілодобово. У приміщенні обладнали два кабінети для фельдшера та чергового водія.

Реклама партнерів

Медикам також передали нову «швидку».Машина обладнана ношами, дефибрілятором, устаткуванням для ін’єкцій та вливань, кисневими балонами, апаратом штучної вентиляції легень, оксиметром тощо. Її вартість понад 2 млн гривень.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Львівський обласний центр екстреної допомоги отримав 12 «швидких».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...