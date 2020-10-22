У селі на Турківщині відкрили пункт екстреної медичної допомоги

У с.Верхнє Висоцьке Турківського району відкрили пункт екстреної медичної допомоги, який зможе обслуговувати понад 10 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Раніше найближчий пункт був у Борині. Відкриття закладу зробить доступнішою екстрену медичну допомогу для мешканців прилеглих сіл, у тому числі охопить частину траси Київ -Чоп десятихвилинним доїздом бригади до місця ДТП. Відкриття пункту – це приклад співпраці громади, медиків та місцевої влади. Також це додаткове підсилення в час боротьби з Сovid-19. Бажаю мешканцям і медикам міцного здоров‘я! Дякую нашим лікарям за працю та врятовані життя», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Пункт працюватиме цілодобово. У приміщенні обладнали два кабінети для фельдшера та чергового водія.

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Медикам також передали нову «швидку».Машина обладнана ношами, дефибрілятором, устаткуванням для ін’єкцій та вливань, кисневими балонами, апаратом штучної вентиляції легень, оксиметром тощо. Її вартість понад 2 млн гривень.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Львівський обласний центр екстреної допомоги отримав 12 «швидких».

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