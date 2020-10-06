Львівський обласний центр екстреної допомоги отримав 12 «швидких»

Центру екстреної медичної допомоги, що на вул. Миколайчука, 9, передали 12 нових спеціалізованих автомобілів екстреної медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що 10 авто закуплено за кошти НСЗУ по ковідівському фонду та 2 автомобілі за кошти програми підтримки ЕМД від громади Турківського району.

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«Ці автомобілі врятують не одне життя. Та розуміємо також, що якісної допомоги не буде без кваліфікованого лікаря, фельдшера, медичної сестри, професійного водія. Щиро дякую працівникам екстреної медичної допомоги за роботу, витривалість, відповідальність і героїзм. Ви перші приходите на допомогу хворим і стикаєтеся з небезпечною хворобою. Розвиток системи Екстреної медичної допомоги – пріоритет для держави. Фінансування Центру через НСЗУ цього року збільшено на 40%. Також він отримує значний фінансовий ресурс від держави в межах «ковідного» пакету. В загальному на боротьбу з COVID-19 заплановано отримати за цим договором близько 200 млн грн», – наголосив під час передачі автівок голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Розподіл нових авто буде пропорційно найнагальнішій потребі територій. Станція 103 м. Львів отримає 4 авто, пункти медицини катастроф – 2 авто, нововідкритий пункт у с. В. Висоцьке на Турківщині отримає один автомобіль. По одній кареті отримають також Новояворівськ, Борислав, Стрий, Буськ та Старий Самбір.

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