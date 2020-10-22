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Десятки представників Нацкорпусу зібралися на пікет, щоб «зірвати передвиборчий шабаш ОПЗЖ» у Львові

Дарина Смеречанська

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Під стінами Львівського пресклубу зібралися активісти Нацкорпусу, щоби висловити свій протест через заплановану пресконференцію із представленням команди партії «ОПЗЖ» на Львівщині. Про це повідомляють ініціатори заходу.

 

«ОПЗЖ» є відверто антиукраїнською силою, яка працює на агресора. Вважаємо абсолютно неприпустимим проведення будь-яких шабашів 5 колони у Львові та загалом на території нашої держави», – наголошують організатори акції.

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При цьому у  Нацкорпусі обіцяють «рішуче протидіяти спробам прокремлівських сил організовувати публічні заходи в будь-яких куточках України».

«Сьогодні націоналісти з Національного Корпусу та інших патріотичних організацій не допустили проведення передвиборчої презентації команди партії Медведчука у Львові. Понад 100 небайдужих заздалегідь прийшли до будівлі пресклуб на проспекті Шевченка, щоб зустріти представників 5 колони. Поплічники кума Путіна так і не з’явилися», – інформують у Нацкорпусі Львівщини.

Як повідомляв Львівський портал раніше, проросійська партія «Опозиційна платформа – за життя» братиме участь у виборах до Львівської міськради. У партійному списку – 31 особа.

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Фото: Нацкорпус

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