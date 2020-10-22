Далай-лама: «Щастя однієї людини повністю залежить від щастя всього суспільства»

Лавреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV, який вперше в історії провів діалог з українцями в прямому етері, про те, що як віднайти щастя:

«Інколи ми забагато думаємо про те, що я хочу щастя і мені начхати на інших. Але це неправильно.

Насправді щастя однієї людини повністю залежить від щастя всього суспільства. Тому найкращий спосіб знайти щастя – думати про інших.

Якщо хтось тільки егоїстичний і не думає про інших, це не принесе користі. Наприклад, селяни дбають про землю не тому що, у них є ця любляча доброта до землі, а тому, що їхнє життя залежить від неї.

Так само і в нашому суспільстві. Оскільки наше щастя залежить від щастя суспільства, нам необхідно дбати про суспільство.

Зараз світ стає меншим, усе взаємозалежно. Це стає очевидним. Тому в нас з’являється універсальна, загальна відповідальність за весь світ. Це дає глибинне задоволення.

Так, якісь менші проблеми можуть траплятися. Але це – частина реальності. Завжди є можливість це подолати, якщо мислити ширше».

Джерело: УП