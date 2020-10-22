ОСТАННІ НОВИНИ

Далай-лама: «Щастя однієї людини повністю залежить від щастя всього суспільства»

Соломія Головіна

|

Лавреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV, який вперше в історії провів діалог з українцями в прямому етері, про те, що як віднайти щастя:

«Інколи ми забагато думаємо про те, що я хочу щастя і мені начхати на інших. Але це неправильно.

Насправді щастя однієї людини повністю залежить від щастя всього суспільства. Тому найкращий спосіб знайти щастя – думати про інших.

Якщо хтось тільки егоїстичний і не думає про інших, це не принесе користі. Наприклад, селяни дбають про землю не тому що, у них є ця любляча доброта до землі, а тому, що їхнє життя залежить від неї.

Так само і в нашому суспільстві. Оскільки наше щастя залежить від щастя суспільства, нам необхідно дбати про суспільство.

Зараз світ стає меншим, усе взаємозалежно. Це стає очевидним. Тому в нас з’являється універсальна, загальна відповідальність за весь світ. Це дає глибинне задоволення.

Так, якісь менші проблеми можуть траплятися. Але це – частина реальності. Завжди є можливість це подолати, якщо мислити ширше».

Джерело: УП

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...