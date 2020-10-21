ОСТАННІ НОВИНИ

Суд визнав неосудною жінку, яка відрізала голову своїй доньці на Харківщині

Вероніка Рой

|

Суд у Харкові задовольнив клопотання прокурора про застосування примусових медичних заходів до підозрюваної у вбивстві дитини в Подвірках Дергачівського району у квітні 2020 року. Про це 21 жовтня Суспільному повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

 

За його словами, рішення ухвалив Дергачівський райсуд 23 вересня. Судово-психіатрична експертиза визнала підозрювану хворою на хронічне психічне захворювання, «що позбавляло підозрювану можливості усвідомлювати свої дії і керувати ними у період часу, що відноситься до інкримінованого діяння».

«У зв’язку з неосудністю особи, ухвалою суду задоволено клопотання прокурора про застосування примусових медичних заходів у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом», — повідомив Чубенко.

Реклама партнерів

Підозрювана залишатиметься у слідчому ізоляторі місяць — до закінчення апеляційного оскарження.

За даними слідства, під час розслідування справи проведено понад 30 експертиз.

«Даних про причетність інших осіб до цього злочину не встановлено», — повідомив Чубенко.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці квітня поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем. В руках вона також тримала пакет, в якому знаходилася відрізана голова її доньки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...