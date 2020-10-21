Суд визнав неосудною жінку, яка відрізала голову своїй доньці на Харківщині

Суд у Харкові задовольнив клопотання прокурора про застосування примусових медичних заходів до підозрюваної у вбивстві дитини в Подвірках Дергачівського району у квітні 2020 року. Про це 21 жовтня Суспільному повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За його словами, рішення ухвалив Дергачівський райсуд 23 вересня. Судово-психіатрична експертиза визнала підозрювану хворою на хронічне психічне захворювання, «що позбавляло підозрювану можливості усвідомлювати свої дії і керувати ними у період часу, що відноситься до інкримінованого діяння».

«У зв’язку з неосудністю особи, ухвалою суду задоволено клопотання прокурора про застосування примусових медичних заходів у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом», — повідомив Чубенко.

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Підозрювана залишатиметься у слідчому ізоляторі місяць — до закінчення апеляційного оскарження.

За даними слідства, під час розслідування справи проведено понад 30 експертиз.

«Даних про причетність інших осіб до цього злочину не встановлено», — повідомив Чубенко.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці квітня поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем. В руках вона також тримала пакет, в якому знаходилася відрізана голова її доньки.

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