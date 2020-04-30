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У Харкові на вулиці затримали оголену жінку, яка в пакеті несла відрізану голову

Вероніка Рой

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Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем. В руках вона також тримала пакет, в якому знаходилася відрізана голова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Харківській області.

 

Як повідомляється, 30 квітня близько 06:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Полтавський шлях у Харкові йде оголена жінка. Коли поліцейські прибули на місце події, то виявили громадянку у неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилась відрізана жіноча голова.

Будь що пояснювати та розповідати працівникам поліції жінка відмовилася. Відтак для з’ясування обставин події її доставили до відділу поліції.

Згодом, о 8:25, до поліції звернувся 40-річний мешканець села Подвірки, що на Харківщині. Він повідомив, що вранці за місцем свого мешкання у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Чоловік проживає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Усі обставини встановлюються.

Фото: ХС.Харків

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