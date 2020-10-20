У Новояворівську з'явиться Будинок воїна

У Новояворівську збираються облаштувати Будинок воїна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, днями міська рада Новояворівська проголосувала за рішення передати в некомерційну оренду приміщення в центрі міста, на вулиці Шевченка, 2. Тут від початку російсько-української війни перебуває волонтерський центр, в якому ветерани, добровольці, волонтери і громадська спільнота району давно мають намір облаштувати повноцінний Будинок воїна.

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«Новояворівський Будинок воїна стане першим на теренах області. Наразі такий є тільки у Львові. І таке рішення міської ради – це дуже важливий крок. У приміщенні на понад 160 квадратних метрів, має бути повноцінний центр для військових і ветеранів. Для того, щоб тут можна було отримати юридичну і психологічну підтримку воїнам та їхнім родинам, щоб було де зустрітися, провести різні заходи, ми, спільно з міським головою, представниками районної влади та представниками різних політсил працювали майже пів року. Шукали різні рішення, які б задовольнили представників різних середовищ міста. Бо перед виборами знайти порозуміння доволі складно», – пояснив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод.

Нагадаємо, що на території району розташований Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як Яворівський полігон. Тут базуються кілька військових формувань та проводять міжнародні військові навчання. За шість років з фронту повернулися понад 5 тисяч воїнів-жителів району. Відтак, тут створили кілька ветеранських організацій. Саме вони і виявили ініціативу мати в районі Будинок воїна.

«Обласна влада, в особі заступника голови ЛОДА Юрія Холода, підтримала ідею створення Будинку воїна в Новояворівську. Міська рада 16 жовтня прийняла намір про передачу, а наступним, завершальним, кроком має бути підписання угоди про некомерційну оренду, наприклад, із Районним музеєм військової історії Яворівщини. Ця установа може утримувати приміщення та директора Будинку воїна, щоб забезпечити його безперебійну і якісну роботу», – зазначила керівниця управління культури Яворівської РДА Наталія Лялюк.

Нагадаємо, у 2018 році у Львові на місці Російського культурного центру на вулиці Короленка відкрили Будинок воїна.

Фото: ЛОДА