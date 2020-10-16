Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального, – ЗМІ

Західні служби безпеки дійшли висновку, що отруєння лідера російської опозиції Алєксєя Навального відбулося при безпосередній організації ФСБ Росії. Як повідомляє Європейська правда, про це пише The Guardian.

Висновки щодо причетності ФСБ підтримали спецслужби Великої Британії, Німеччини та Франції. На підставі цього висновку країни ЄС і Британія запровадили санкції стосовно голови ФСБ Алєксандра Бортнікова.

У рішенні про санкції йшлося, що керівник російської спецслужби «надавав підтримку» людям, які отруїли Навального або мали до цього відношення.

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Двоє співрозмовників видання сказали, що, на їхню думку, за отруєнням стоїть Друга служба ФСБ Росії, яка «відповідає за протидію тероризму, екстремізму та внутрішньополітичним загрозам від імені Кремля».

Вони припускають, що операція була задумана не для того, щоб убити Навального, а для того, щоб зробити йому недвозначне попередження і змусити його покинути країну.

Джерела в бесіді з лондонським центром «Досьє» Михайла Ходорковського заявили, що вибір «Новічка» був навмисним. ФСБ контролює найрізноманітніші отрути, багато з яких невідомі. Вони підкреслили, що якби ФСБ хотіла вбити Навального, то зробила б це.

Раніше ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи «Новічок».

Як повідомляв Львівський портал, опозиціонеру стало погано вранці 20 серпня, коли він летів із Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, політика госпіталізували. Він впав у кому. Доклавши зусиль, німецьким лікарям вдалося забрати Навального і вивезти його на лікування до клініки «Шаріте». 7 вересня в Навального покращився стан здоров’я. Його вивели з медичної коми, в якій він був 18 днів.

Німецькі експерти 2 вересня виявили в організмі російського опозиціонера Навального отруту з групи «Новічок». 14 вересня це підтвердили лабораторії у Франції та Швеції. Саме речовиною з цієї групи російське ГРУ намагалося вбити колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Росія всіляко заперечує причетність до отруєння Навального (хоча на Заході неофіційно обговорюється саме така версія). А ще Москва обурюється тим, що Берлін відмовляється передати їй результати свого розслідування отруєння Навального, хоча про це вона просить ще з кінця серпня.

Хто такий Навальний?

Олексій Навальний – опозиційний російський політик, який також веде однойменний блог про корупцію в російській владі. Він брав участь у виборах мера Москви 2013 року. Тоді переміг Сергій Собянін від провладної партії «Єдина Росія», Навальний посів друге місце з 27% голосів.

У 2014 році Навального та його брата Олега судили у так званій справі «Ів Роше» про начебто розкрадання та легалізацію грошей французької фірми «Ів Роше Схід». Тоді Олексія засудили до 3,6 року умовно, а його брата на такий же термін ув’язнили. Через цю судимість Олексія Навального не зареєстрували на президентські вибори в Росії у 2018 році.

У липні 2019 року Навальний уже повідомляв про спробу його отруїти, коли він укотре перебував у СІЗО.

Під час Революції Гідності в Україні Навальний підтримав протестувальників.

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