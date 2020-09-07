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Навального вивели з коми

Вероніка Рой

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Німецька клініка Шаріте, де перебуває отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомила, що політика вивели з коми, його стан покращився. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на клініку Шаріте.

 

«Здоров’я Олексія Навального, який лікується в університетській клініці Шаріте в Берліні з 22 серпня 2020 року, покращилось», – йдеться у пресрелізі.

За словами лікарів, пацієнта, який був введений у стан медикаментозної коми, поступово відключають від штучної вентиляції легенів. Навальний реагує, коли з ним розмовляють.

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Водночас зазначається, що не можна виключати «віддалені наслідки тяжкого отруєння»,

У клініці наголосили, що лікарі тісно контактують з дружиною Навального. За погодженням з нею в Шаріте вирішили, що оприлюднення інформації про стан здоров’я відповідає інтересам політика.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку, яким він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, політика було термінового госпіталізовано в місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок».

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