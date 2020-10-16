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У Львові проведуть чемпіонат України з шахів

Ольга Денисяка

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Впродовж восьми днів, 24−31 жовтня, Львів прийматиме чемпіонат України з шахів серед клубних команд. Участь візьмуть близько 20 клубних команд. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Змагатимуться команди у двох дисциплінах −класиці (90 хв +30 сек.) та блискавичних шахах (3 хв + 2 сек.). Призовий фонд змагання складає 50 тисяч гривень.

Фаворитом Чемпіонату наразі є команда «Львівський шаховий клуб», яку очолює тренер збірної України, міжнародний гросмейстер Олександр Сулипа. До її складу входять відомі шахісти зі Львова та інших міст.

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Також участь візьмуть три команди, учасники якої − члени молодіжних збірних України з шахів. Решта команд − представники провідних українських шахових клубів та спортивних шкіл. Чемпіонат України з шахів збере понад 120 учасників з різних куточків країни.

Урочиста церемонія нагородження з бліцу відбудеться 30 жовтня о 20:00 год. з класики −31 жовтня о 16:00 год. Найкращі спортсмени отримають грошові премії від генерального спонсора змагань − Банку «Львів».

Адреса: готельно-ресторанний комплекс «Медова печера», вул. Медової печери, 65.

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