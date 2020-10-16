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У Львові мешканці викинули на смітник історичну браму, а на її місце встановили «металеву бляшанку»

Соломія Головіна

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Мешканці вулиці Меретина, 8 у Львові викинули на смітник історичну браму, а натомість встановили «металеву бляшанку». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила архітекторка Христина Бадзян, яка і врятувала автентичні двері.

 

«Стара автентична, нікому не потрібна брама опинилася на смітнику, а її місце зайняла «сучасна мінімалістична» металева консерва. Викинутій брамі я наразі надала притулок – поселила у себе в гаражі», – зазначила вона.

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Христина Бадзян поділилася власним досвідом із реставрації брами у будинку на Гуцульській, де мешкає. Дати «нове життя» брамі вдалося завдяки програмі співфінансування реставрації історичних дверей і брам.

«У людей немає грошей, а в під’їзд ходять бомжі, – скажуть одні. – Реставрація дуже дорога!». «Та то старі ті двері були, відреставрувати неможливо», – скаже ще хтось.  Але мушу розчарувати і перших, і других. У нашому будинку на Гуцульській стояла аналогічна брама. Стара, похила, не зачинялася.  За програмою співфінансування з неї зробили красуню. Ціна питання – 17 тисяч гривень з усіх мешканців, а решту – 40 тисяч – оплатило місто.  Ви вірите, що та металева бляшанка коштує менше 17 тисяч?», – каже Христина Бадзян.

Своєю чергою директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик у коментарі Львівському порталу повідомив, що Христина Бадзян погодилася передати врятовану браму кінця 19 століття в майстерню реставратора, який працює по програмі співфінасування.

«Наприкінці жовтня ми плануємо зустрітися з мешканцями, щоби поговорити про реставрацію цієї брами і її повернення на своє місце», – розповів він.

Зазначимо, у рамках програми співфінансування ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням. При реставрації брам 70% вартості робіт будуть оплачені з міського бюджету, 30% – сплачують мешканці, а при відновленні вікон за цією програмою 60% сплатить місто і 40% мешканці.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: Facebook/Христина Бадзян

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