ОСТАННІ НОВИНИ

На їжу – 47%. Половина родинного бюджету на Львівщині йде на продукти

Соломія Головіна

|

На Львівщині порахували, скільки мешканці області витрачають на продукти харчування. В середньому родина у 2019 році витрачала на їжу близько половини своїх грошових видатків (47%). Про це Львівському порталу повідомили в ГУ статистики у Львівській області.

 

У 2019 році порівняно з 2010 роком на одну особу населення найбільше зросло споживання овочів на 36%, плодів та ягід – на 29%, картоплі – на 15%, м’яса та м’ясних продуктів – на 14%, яєць – на 9%. Зменшилось споживання олії на 18%, риби і рибних продуктів – на 17%, хлібних продуктів – на 11%, цукру – на 10%.

Реклама партнерів

У сільському господарстві у 2019 році у розрахунку на одну особу населення вироблено 653 кг зернових та зернобобових культур, 625 кг картоплі, 282 кг овочевих культур, 49 кг плодових культур, 52 кг м’яса, 191 кг молока, 231 шт яєць.

Львівська область у 2019 році посіла 3 місце серед регіонів за обсягом виробництва картоплі та овочевих культур, 5 місце – м’яса, 6 місце – плодових та ягідних культур, 7 місце – молока, проте за обсягом виробництва зернових та зернобобових культур – 18 місце.

У 2019 році підприємства Львівщини найбільше імпортували фруктів та ягід – 200 тис.т (з них 59 тис. т бананів, 36 тис. т мандаринів), овочів – 112 тис.т, м’яса птиці (24 тис.т), риби і ракоподібних (21 тис.т), кави (10 тис. т).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...