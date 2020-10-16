На їжу – 47%. Половина родинного бюджету на Львівщині йде на продукти

На Львівщині порахували, скільки мешканці області витрачають на продукти харчування. В середньому родина у 2019 році витрачала на їжу близько половини своїх грошових видатків (47%). Про це Львівському порталу повідомили в ГУ статистики у Львівській області.

У 2019 році порівняно з 2010 роком на одну особу населення найбільше зросло споживання овочів на 36%, плодів та ягід – на 29%, картоплі – на 15%, м’яса та м’ясних продуктів – на 14%, яєць – на 9%. Зменшилось споживання олії на 18%, риби і рибних продуктів – на 17%, хлібних продуктів – на 11%, цукру – на 10%.

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У сільському господарстві у 2019 році у розрахунку на одну особу населення вироблено 653 кг зернових та зернобобових культур, 625 кг картоплі, 282 кг овочевих культур, 49 кг плодових культур, 52 кг м’яса, 191 кг молока, 231 шт яєць.

Львівська область у 2019 році посіла 3 місце серед регіонів за обсягом виробництва картоплі та овочевих культур, 5 місце – м’яса, 6 місце – плодових та ягідних культур, 7 місце – молока, проте за обсягом виробництва зернових та зернобобових культур – 18 місце.

У 2019 році підприємства Львівщини найбільше імпортували фруктів та ягід – 200 тис.т (з них 59 тис. т бананів, 36 тис. т мандаринів), овочів – 112 тис.т, м’яса птиці (24 тис.т), риби і ракоподібних (21 тис.т), кави (10 тис. т).

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