Львівська дзюдоїстка виборола «бронзу» на чемпіонаті України

Львівська дзюдоїстка Василина Кириченко виборола бронзову медаль чемпіонату України у ваговій категорії понад 79 кг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Зауважимо, що чемпіонат України з дзюдо, який проходив у Запоріжжі, завершився 15 жовтня.
Василина Кириченко – вихованка Львівської школи вищої спортивної майстерності. Тренують Василину Андрій Надопта та Араз Туваков. Зазначимо, що у вересні Василина Кириченко стала чемпіонкою України з боротьби самбо у ваговій категорії понад 80 кг.
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Фото: ЛОДА
Соломія Головіна