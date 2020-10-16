Львівська дзюдоїстка виборола «бронзу» на чемпіонаті України

Львівська дзюдоїстка Василина Кириченко виборола бронзову медаль чемпіонату України у ваговій категорії понад 79 кг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зауважимо, що чемпіонат України з дзюдо, який проходив у Запоріжжі, завершився 15 жовтня.

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Василина Кириченко – вихованка Львівської школи вищої спортивної майстерності. Тренують Василину Андрій Надопта та Араз Туваков. Зазначимо, що у вересні Василина Кириченко стала чемпіонкою України з боротьби самбо у ваговій категорії понад 80 кг.

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Фото: ЛОДА