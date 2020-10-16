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Львів'ян запрошують на останній у цьому сезоні фермерський ярмарок на площі Ринок

Ольга Денисяка

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У суботу, 17 жовтня, на площі Ринок відбудеться заключний фермерський ярмарок цього сезону. Відвідати його та придбати продукцію місцевого виробника можуть усі охочі з 9:00 до 15:00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Керівниця управління зовнішніх зв’язків і промоції, співорганізаторка Львівського фермерського ярмарку Тетяна Хабібрахманова розповіла, що ярмарок отримав величезну популярність серед мешканців Львова та його гостей.

«На сьогодні бачимо, що Львівський фермерський ярмарок – це сформований бренд, відомий на всю Україну. Його популярність полягає в тому, що сам власник продукції продає її покупцю, а той в свою чергу розуміє її якість. Це було нашою основною вимогою до фермерів, яку вони успішно реалізовують», – зазначила Тетяна Хабібрахманова.

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