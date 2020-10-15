Віцепрезидент світової компанії Caterpillar підтримав Ігоря Васюника і заявив про готовність інвестувати у Львів

Віцепрезидент однієї з найбільших компаній світу, американської Caterpillar, Олег Турик підтримав Ігоря Васюника як кандидата у мери Львова і заявив про готовність заходити до Львова з інвестиціями. Про це повідомляє Львівський портал.

У своєму відеозверненні Олег Турик зауважив, що для іноземних інвесторів дуже важливо мати справу з тими, хто вміє тримати слово. Ігор Васюник був першим, хто з представників держави зумів заохотити компанію Caterpillar інвестувати в Україну.

«В компанії я відповідаю за розвиток міжнародного бізнесу за межами США. Я працював у десятках країн світу, але моїм бажанням було завжди працювати в Україні, в країні, де я виріс, яку я покинув більше 20 років тому.

Ігор Васюник відразу розповів нам, де може нам допомогти, що на той момент зробити було неможливо, а де потрібно дуже плідно попрацювати як нам, так і представникам України, щоб досягти результату. Для нас як для інвестора ця правдива картина була дуже важливою, адже розуміти правдиву ситуацію в країні – основне. Тому для мене Ігор Васюник є основою того, що, зайшовши з інвестиціями до Львова, я не зустріну жодних штучних перешкод і ми зможемо з обох сторін плідно співпрацювати на користь міста. Ігор Васюник – це є чесна, порядна людина, яка завжди дотримується свого слова і виконує те, що пообіцяла», – наголосив Олег Турик.

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Американська компанія Caterpillar, яка спеціалізується на машинобудуванні і виробництві комплектуючих, готова інвестувати в розвиток виробництва у Львові. За словами кандидата в мери Ігоря Васюника, співпрацю можна буде почати на базі Львівського локомотиворемонтного заводу.

«Близько десяти років тому я допомагав компанії Caterpillar запустити спільне україно-американське виробництво з модернізації тепловозів Укрзалізниці. Це дозволило б зекономити у держбюджеті мільярди гривень і створити тисячі робочих місць. Це мав бути спільний інвестиційний проєкт, який передбачав 60% локалізації виробництва. Ми навіть випустили спільно перші два модернізовані взірці, але корупціонери у високих кабінет так і не дали запрацювати спільному україно-американському проєкту. Я завжди кажу: корупція – це найбільше зло. Це те, що гальмує розвиток і вбиває державу. Сьогодні інвестори, в тому числі Caterpillar, готові заходити в Україну. Готові заходити у Львів – на базі львівського локомотиворемонтного заводу ми хочемо зробити сучасне високорентабельне виробництво. Але іноземні інвестори будуть мати справу лише з чесною і професійною владою, яка дотримується слова, а не малюватиме їм на серветках суму «долі», – говорить кандидат в мери Львова Ігор Васюник.

Фінансовий аналітик та керівник західної філії «Європейської консалтингової групи» Олександр Громик зазначає, що заява представника такої потужної компанії про намір інвестувати у Львів дає дуже потужний сигнал іншим інвесторам.

«Якщо компанія зі світовим ім’ям і потужним капіталом підтримує політика в Україні, це означає що у нас нарешті почав давати результати Інститут Репутації – коли інвестори готові заходити в Україну під особисті гарантії, чесну і незаплямовану репутацію представника влади.

Caterpillar належить до промислового індексу Dow Jones, в який входить 30 найбільших компаній Америки. Саме вони формують економіку США та стиль життя американців.

Річний оборот Caterpillar – понад 54 млрд доларів. Акції Caterpillar продають на найбільших фондових ринках світу, тому прихід в Україну такого інвестора є надзвичайно важливим.

Також акції Caterpillar котируються на провідних фондових площадках світу і входять в «Блакитні фішки» («Blue chips»). А це вказує на найвищий ступінь надійності акцій та ліквідності зі стабільними показниками отриманих прибутків та виплачуваних дивідендів», – пояснив Олександр Громик.

Зазначимо, Caterpillar – американська корпорація зі світовим іменем. Вона майже 100 років займається виробництвом, продажем та обслуговуванням машин, двигунів, енергетичних систем і запчастин до них.

Виробничі потужності компанії знаходяться у США, Австралії, Бразилії, Британії, Угорщині, Німеччині, Індії, Індонезії, Китаї, Мексиці, Нідерландах, Польщі, Сінгапурі, Таїланді, Франції, Чехії, Швеції, Японії. В Україні виробництва Caterpillar поки немає.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у мери Львова Ігор Васюник вийшов із фінальним гаслом своєї передвиборчої кампанії: «ПЕРШИЙ, ХТО НЕ БУДЕ БРАТИ «ДОЛЮ!». Він йде на вибори незалежним від партій.

Ігор Васюник увійшов у ТОП-5 нардепів-реформаторів VIII скликання Верховної Ради України. За весь час своєї політичної діяльності він не був причетний до жодного корупційного скандалу.

Додамо, що Ігор Васюник йде у мери з програмою «Львів – ПЕРШИЙ! 2030» – ґрунтовною стратегією розвитку міста до 2030 року, де напрацьована сотня проєктів для всіх районів Львова. Детальніше можна прочитати за цим посиланням.

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