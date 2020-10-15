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У Львові запустили перше підприємство з виробництва медмасок

Соломія Головіна

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У Львові запрацювало перше підприємство з виготовлення медичних масок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Потужності виробництва «Полімед» сягають 30 тисяч масок за зміну, які будуть реалізовуватись для потреб міста. Однак надалі його планують розширювати.

Крім того, компанія зараз встановлює обладнання для виробництва фільтрувального матеріалу для медичних масок, щоб мати повний цикл виробництва та не залежати від закордонних виробників. Тобто всі компоненти у виробництві будуть з вітчизняних матеріалів.

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«В нас є виробнича база у Херсоні. На запрошення міського голови Львова ми вирішили відкрити ще один відокремлений підрозділ у Львові, аби забезпечити масками і львів’ян. Особливість цієї маски у тому, що, на відміну від китайських, вони мають сертифікований матеріал, який забезпечує 95% ступінь бактеріальної фільтрації. Ми будемо розширювати це виробництво. Зараз їде обладнання, яке буде виробляти сам фільтрувальний матеріал. Це буде перше таке виробництво, засноване в Україні. Як результат, ми матимемо повний цикл виробництва масок», – розповів засновник підприємства «Полімед» Андрій Дмітрієв.

Додамо, що на Львівщині станом на ранок 15 жовтня підтверджено 23 806 випадків інфікування коронавірусом.

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