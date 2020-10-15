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На кордоні з Польщею затримали 360 кг контрабандного сиру

Ольга Денисяка

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15 жовтня у пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники виявили контрабанду 360 кг сиру та 100 пар жіночого взуття. Знайшли незадекларовані товари серед відходів поліетиленової плівки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

До пункту пропуску прибула вантажівка з напівпричепом. Згідно із товаросупровідними документами водій перевозив понад 22 тонни відходів поліетиленової плівки з Словаччини на адресу одного з підприємств у Києві.

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Однак під час огляду вантажівки митники виявили вантаж, не вказаний в товаросупровідних документах.

«Спільна оглядова група митників та прикордонників серед відходів з плівкою виявила коробки з взуттям та сиром», – розповідають митники.

Загалом у них містилось 360 кг сиру та 100 пар жіночого взуття.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.483 МКУ. Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

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Фото: ЛОДА

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