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У підземеллі Ратуші відкрили Музей міста

Ольга Денисяка

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У вівторок, 13 жовтня, мешканці та гості Львова мали нагоду побачити відремонтоване підземелля Ратуші ще до відкриття там першої виставки оновленого Музею Міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Минулого тижня у підземеллі львівської ратуші, де працюватиме Музей Міста, закінчили ремонтні роботи. Оновлене приміщення презентували під час заходу «Музей Міста. Знайомство з простором».

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«Музей Міста – це музей, в якому можна віднайти себе в сучасному контексті, пізнаючи своє минуле і сформувати візію свого майбутнього. Тут повсякдення і малознані історії і мешканці, такі ж важливі, як відомі події чи постаті», – сказала Тетяна Бей, керівниця Музею Міста.

До відкриття простору композитор Остап Мануляк підготував спеціальну звукову інсталяцію.

Додамо, ремонтно-реставраційні роботи в Музеї Міста тривали 2 роки, погодження документації та тендерні закупівлі зайняли ще рік. Інженерні комунікації, вентиляційне обладнання та підйомно-ліфтова платформа були встановлені на суму 3 292 231 грн. Договір на роботи, відповідно до скоригованої проектно-кошторисної документації: освітлення, охоронна та пожежна сигналізація, димовидалення, інтернет, оздоблювальні, пуско-налагоджувальні роботи був укладений з компанією «Неостар Груп» на суму 6 795 707 грн.

Нагадаємо, Музей Міста – простір змінних виставок, місце комунікації з мешканцями, платформа осмислення міста. Спільно з відвідувачами Музей Міста буде досліджувати та пізнавати міську ідентичність, через зв’язок із минулим допомагати зрозуміти себе в сучасному контексті та вплинути на майбутнє міста. Зараз команда Музею Міста працює над створенням дебютної виставки «Подорож героя. Останній тиждень літа». Вона розповідатиме про те, як дитина у віці активного пізнання самостійно досліджує місто.

Музей Міста не матиме постійної експозиції та фондів. Це інтерактивний простір, де головним об’єктом є взаємовідносини міста та його мешканців.

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Фото: ЛМР

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