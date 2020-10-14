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У Львівській опері за час карантину відбувся перший аншлаг

Соломія Головіна

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У Львівській національній опері відбувся перший аншлаг в умовах карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

 

Зазначається, що цієї неділі, 11 жовтня, на балет «Кармен-сюїта» Ж. Бізе – Р. Щедріна усю кількість квитків, що дозволена в умовах карантинних обмежень, було продано.

«Ваші захоплені погляди та вдячні аплодисменти для наших артистів вкотре підкреслюють, що навіть у часи кризи мистецтво – вічне. Дякуємо за довіру! Ми творимо, аби Ви попри все могли відчути симфонію життя у Львівській національній опері!», – наголошують у театрі.

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При цьому у Львівській опері зауважують, що для них є пріоритетними питання безпеки кожного відвідувача та працівника, тож усі заходи відбуваються із ретельним дотриманням карантинних норм: температурний скринінг; наявність засобів індивідуального захисту в кожного, хто перебуває у театрі; розташування в залі з урахуванням безпечної дистанції; регулярна дезінфекція приміщень.

Нагадаємо, 3 та 4 жовтня у Львівській національній опері відбулися святкові гранд-концерти з нагоди 120-річчя театру за участі зіркових артистів. Під час концертів прозвучали найвідоміші фрагменти світової класики та української музики у супроводі вражаючих 3D-проєкцій.

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