В МЗС заперечили можливість повторного локдаун

Хоча коронавірус залишається тим самим, що й пів року тому, інструменти реагування змінилися, тому зараз країни перш за все думають, як зберегти економіку від повторного локдауну. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, передає ZN.

Міністр пообіцяв виступити проти того, щоб поновлювали заборону на в’їзд іноземців, якщо таке питання з’явиться на порядку денному уряду.

«Ми, МЗС, виконали свою функцію з повернення українців додому. Настала нова реальність: всі, хто хотів – всі повернулися. Зараз не треба генерувати нові міграційні потоки, бо зараз кожен зайвий рух створює небезпеку», – заявив він.

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За словами Кулеби, на міжнародних переговорах постійно підіймають питання коронавірусу.

«Одностайна думка, що хоча COVID-19 той самий, але діяти так само, як уряди діяли на початку пандемії, вже неможливо», – зазначив він.

Кулеба також додав, що наразі суспільство не готове до нового локдауну.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 13 жовтня, на Львівщині коронавірус підтвердили 270 587 людям. За останню добу зафіксовано 5 133 нових випадки.

Зазначимо, на Львівщині також збільшується число госпіталізованих. Станом на 9 жовтня заповненість лікарень, що відведені для лікування пацієнтів з COVID-19, становила 50,2%.

Як писав Львівський портал, на Львівщині частішають випадки, коли хворих на коронавірус не забирають у лікарню. Так, 52-річного львів’янина із двобічним запаленням легень та температурою 39,6°C не госпіталізували, бо такі покази не підпадали під «важкий стан». У якому стані має перебувати хворий, аби його таки забрали в лікарню, і що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації, читайте у статті за цим посиланням.

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