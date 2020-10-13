Лікарні забезпечені засобами захисту на два місяці

Лікарні, які визначені для лікування хворих на COVID-19, забезпечені засобами індивідуального захисту не менше, ніж на два місяці. Про це під час брифінгу, 13 жовтня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

За словами міністра, залишків засобів індивідуального захисту у країні вистачить на 75-92 доби.

«На сьогодні ситуацію щодо забезпечення засобами індивідуального захисту неможливо порівнювати з тим, що відбувалось на початку квітня. У всіх лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, залишків засобів індивідуального захисту по країні вистачає на 75-92 доби, і ці залишки постійно поновлюються», – заявив Степанов.

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Додамо, що сьогодні міністр охорони здоров’я також повідомляв, що в українських лікарнях, виділених від хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, зайнято зайнято дві третини ліжок для хворих із COVID, а саме 21 тисяча із 34 тисяч.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 13 жовтня, на Львівщині коронавірус підтвердили 270 587 людям. За останню добу зафіксовано 5 133 нових випадки.

Зазначимо, на Львівщині також збільшується число госпіталізованих. Станом на 9 жовтня заповненість лікарень, що відведені для лікування пацієнтів з COVID-19, становила 50,2%.

Як писав Львівський портал, на Львівщині частішають випадки, коли хворих на коронавірус не забирають у лікарню. Так, 52-річного львів’янина із двобічним запаленням легень та температурою 39,6°C не госпіталізували, бо такі покази не підпадали під «важкий стан». У якому стані має перебувати хворий, аби його таки забрали в лікарню, і що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації, читайте у статті за цим посиланням.

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