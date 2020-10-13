До Дня захисника у Львові виплатить матеріальну допомогу

У середу, 14 жовтня, Україна відзначатиме День захисника та свято Покрови Пресвятої Богородиці. З нагоди цього учасникам бойових дій, які мають інвалідність, а також вдовам/вдівцям ветеранів УПА та вдовам/вдівцям політв’язнів, мерія Львова виплатить одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив начальник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин, до Дня захисника України допомогу від міста отримають 523 учасники бойових дій – особи з інвалідністю І, ІІ чи ІІІ групи внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

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Так, виплату одержать:

учасники АТО/ООС з інвалідністю І групи – 19 осіб по 1,5 тис грн;

учасники з інвалідністю ІІ групи – 136 осіб по 1,5 тис грн;

учасники з інвалідністю війни ІІІ групи – 368 осіб по 1 тис грн.

Загальна сума цих виплат складе 600,5 тис грн.

Крім того, до свята Покрови Пресвятої Богородиці одноразову виплату отримають: вдови/вдівці ветеранів УПА – 61 особа по 1 тис грн, та вдови/вдівці політв’язнів – 24 особи по 1 тис грн. Загальна сума цих виплат складе 85 тис грн.

Львівський портал повідомляв, як у Львові відзначатимуть День захисника України. Програму можна переглянути за посиланням.

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