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У Львові група зловмисників з ножем напали на перехожого

Вероніка Рой

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У неділю, 11 жовтня у Львові на вулиці Б. Хмельницького група зловмисників напали на перехожого з ножем та пограбували його. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції у Львівській області.

 

Близько 22.40 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові невідомі особи поранили ножем перехожого – 54-річного мешканця одного з сіл Жовківського району – та заволоділи його мобільними телефоном.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетні двоє мешканців міста Буськ віком 25 та 27 років, 33-річний мешканень Сокальського району та 19-річна мешканка Хмельниччини.

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За фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали нападників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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