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На Львівщині поліцейського підозрюють у побитті перехожого

Ольга Денисяка

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39-річного поліцейського підозрюють у побитті перехожого у місті Соснівка. Зазначається, що інцидент стався у позаробочий час. Правоохоронцю загрожує до 3 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Встановлено, що 1 липня цього року близько 22:35 год. (у позаробочий час) у місті Соснівка поліцейський кілька разів вдарив місцевого мешканця. Як наслідок, потерпілий  отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Відтак 39-річному оперуповноваженому Червоноградського ВП повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Зараз проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до 2 років або обмеженням чи позбавленням волі на термін до 3 років.

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