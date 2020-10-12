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Львівській ОДА повернули земельну ділянку вартістю 17 млн грн

Ольга Денисяка

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Львівській облдержадміністрації повернули земельну ділянку у Яворівському районі, якою користувалось одне з місцевих ТзОВ після закінчення терміну оренди. Площа ділянки 7 га, а її вартість складає майже 17 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

Так, прокуратурою встановлено, що земельна ділянки площею близько 7 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Старичівської сільської ради Яворівського району і надана товариству під розробку Ліс-Окілківського родовища керамзитової глини, тривалий час використовувалась відповідачем без належних на те правових підстав.

«Термін дії договору оренди землі, укладеного відповідачем з Львівською ОДА, закінчився ще в середині жовтня 2019 року і у встановленому законодавством порядку не продовжувався та не поновлювався. Однак землі законному власнику повернуто не було, що і стало підставою для вжиття заходів представницького характеру щодо захисту інтересів держави в суді», – йдеться в повідомленні.

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Як наслідок, суд погодився з доводами органів прокуратури та зобов’язав товариство повернути у власність ЛОДА земельну ділянку вартістю майже 17 млн грн. Після набрання судовим рішенням законної сили органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання

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