Львів'ян та гостей міста запрошують на екскурсію у підземелля Ратуші

У вівторок, 13 жовтня, оновлене приміщення Музею Міста відкриють для відвідувачів. Лише один вечір мешканці та гості Львова матимуть нагоду побачити відремонтоване підземелля Ратуші ще до відкриття там першої виставки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Минулого тижня у підземеллі львівської Ратуші, де працюватиме Музей Міста, закінчили ремонт. Оновлене приміщення можна оглянути у вівторок, 13 жовтня. Захід «Музей Міста. Знайомство з простором» розпочнеться о 18:00 та до 20:00 всі охочі матимуть нагоду спуститися до підземелля Ратуші.

В приміщенні одночасно може перебувати обмежена кількість людей. Тому усіх відвідувачів організатори закликають зважати на заходи безпеки під час карантину, дотримуватись дистанції та одягнути маски.

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До відкриття простору композитор Остап Мануляк готує звукову інсталяцію, яка звучатиме під час заходу.

Нагадаємо, що зараз команда Музею Міста працює над створенням дебютної виставки «Подорож героя. Останній тиждень літа». Вона розповідатиме про те, як дитина у віці активного пізнання самостійно досліджує місто.

Окрім професіоналів, до процесу підготовки активно залучають мешканців міста. Відкрити виставку Музей планує взимку. Проект здійснюється за підтримки Львівської міської ради в рамках програми «Фокус на культуру».

Музей Міста не матиме постійної експозиції та фондів. Це інтерактивний простір, де головним об’єктом є взаємовідносини міста та його мешканців.

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