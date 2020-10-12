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Львів'ян кличуть на свято Покрови до Центру Довженка

Вероніка Рой

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У День захисника України, 14 жовтня, львів’ян запрошують віддати шану тa подякувати нашим Героям на площі перед Центром Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

14 жовтня о 12.30 год. перед будівлею відбудеться урочисте підняття прапора України, спільна молитва та виступ військового оркестру. Після урочистості гості зможуть оглянути виставку військової техніки.

А вже о 18.00 год. на площі відбудеться безпечний концерт за участю гуртів «Залізний Хрест», «Rareform» і «Navigator». Хедлайнером концерту буде гурт «Мері».

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З повною програмою заходів до Дня захисника України можна ознайомитися за цим посиланням.

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