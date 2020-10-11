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У Львові спіймали 18-річного «закладчика» з 116 згортками наркотиків

Соломія Головіна

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На вулиці Лукіяновича у Львові спіймали 18-річного «закладчика» з 116 згортками наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції

 

Правоохоронцям 10 жовтня близько 21 год. надійшов виклик про підозрілу особу на вулиці Лукіяновича. Заявник надав описи невідомого і повідомив, що він може бути причетним до розповсюдження наркотиків.

За кілька хвилин патрульні 4 батальйону вже були на місці і виявили схожу особу. Молодий чоловік помітно нервував. Поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку.

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У 18-річного мешканця Львівщини були при собі два поліетиленові пакети зі згортками в ізолюючій стрічці. Інспекторам юнак зізнався, що це наркотичні речовини, а саме Alpha-PVP (солі).

Зі слів хлопця, він займається безконтактним розповсюдженням наркотиків. Патрульні з’ясували, що молодий чоловік вже зробив закладки на раніше згаданій вулиці і сусідній.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції та експерта. В присутності понятих поліцейські вилучили 116 згортків з білою речовиною по 0,25 грамів. Під час слідчих дій також виявили закладки, які встиг зробити хлопець.

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