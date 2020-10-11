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На Львівщині податківців, які попалися на хабарі, взяли під варту з можливістю внесення застави

Соломія Головіна

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На Львівщині взяли під варту двох головних державних ревізорів-інспекторів податкової служби, яких підозрюють у отриманні неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Зазначається, що 9 жовтня посадовцям податкової служби повідомлено про підозру, а 10 жовтня обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внести заставу. Водночас у прокуратурі не уточнили розмір застави.

Суд також підтримав позицію прокурора та відсторонив підозрюваних від займаних посад.

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Нагадаємо, 8 жовтня двох головних державних ревізорів-інспекторів ГУ ДПС у Львівській області викрили на вимаганні та одержані неправомірної вигоди 700 доларів.

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