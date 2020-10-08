На Львівщині на систематичному хабарництві впіймали посадовців податкової

Правоохоронні органи викрили на корупції групу посадовців Головного управління Державної податкової служби Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні СБУ.

За даним досудового слідства, кілька інспекторів відділу контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів систематично вимагали гроші від місцевих приватних підприємців. За різні суми неправомірної вигоду вони не вживали заходів правового реагування на виявлені порушення виробничого процесу та правил реалізації підакцизних товарів.

Затримали посадовців під час одержання 700 доларів США чергового хабара. Наразі у приміщенні ГУ ДПС у Львівській області відбуваються обшуки.

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Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до корупційної діяльності.

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