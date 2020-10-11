Частина вулиць у Львові матиме перебої з водою протягом двох днів: адреси

Частина Личаківського та Сихівського районів Львова, а також м. Винники та с.Чижки протягом двох днів матимуть перебої з водопостачанням через аварію на водогоні. Стабільне водопостачання мешканцям обіцяють відновити ввечері 13 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львіводоканалу».
Подача води з пониженим тиском протягом 2 днів (орієнтовно з з 10:00 год. 12 жовтня до до 18:00 год. 13 жовтня) відбуватиметься через аварійну ситуацію на магістральному водогоні «Винники-Плугів».
Обмежена подача води (з пониженим тиском) буде здійснюватись в м. Винники та с.Чижки. Також водопостачання з понищеним тиском подаватиметься в Личаківський і Сихівський райони Львова згідно переліку вулиць:
- А.Рудаки – всі будинки
- Глухий Кут – всі будинки
- Дж.Вашингтона – всі будинки
- Довга – всі будинки
- Каштанова – всі будинки
- Китайська – всі будинки
- Кузьми – всі будинки
- Латвійська – всі будинки
- Лисиницька – всі будинки
- М.Печери – всі будинки
- Майорівка – всі будинки
- Пасіки Галицькі – всі будинки
- Пасічна – всі будинки
- Пимоненка (буд.№17,19).
- Пирогівка – всі будинки
- Садівнича – всі будинки
- Соколина – всі будинки
- Стешенка – всі будинки
- Шафарика – всі будинки
- Ярошинської – всі будинки
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.