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Частина вулиць у Львові матиме перебої з водою протягом двох днів: адреси

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Частина Личаківського та Сихівського районів Львова, а також м. Винники та с.Чижки протягом двох днів матимуть перебої з водопостачанням через аварію на водогоні. Стабільне водопостачання мешканцям обіцяють відновити ввечері 13 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львіводоканалу».

 

Подача води з пониженим тиском протягом 2 днів (орієнтовно з з 10:00 год. 12 жовтня до  до 18:00 год. 13 жовтня) відбуватиметься через аварійну ситуацію на магістральному водогоні «Винники-Плугів».

Обмежена подача води (з пониженим тиском) буде здійснюватись в м. Винники та с.Чижки. Також водопостачання з понищеним тиском подаватиметься в Личаківський і Сихівський райони Львова згідно переліку вулиць:

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  • А.Рудаки – всі будинки
  • Глухий Кут – всі будинки
  • Дж.Вашингтона – всі будинки
  • Довга – всі будинки
  • Каштанова – всі будинки
  • Китайська – всі будинки
  • Кузьми – всі будинки
  • Латвійська – всі будинки
  • Лисиницька – всі будинки
  • М.Печери – всі будинки
  • Майорівка – всі будинки
  • Пасіки Галицькі – всі будинки
  • Пасічна – всі будинки
  • Пимоненка (буд.№17,19).
  • Пирогівка – всі будинки
  • Садівнича – всі будинки
  • Соколина – всі будинки
  • Стешенка – всі будинки
  • Шафарика – всі будинки
  • Ярошинської – всі будинки

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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