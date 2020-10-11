Частина вулиць у Львові матиме перебої з водою протягом двох днів: адреси

Частина Личаківського та Сихівського районів Львова, а також м. Винники та с.Чижки протягом двох днів матимуть перебої з водопостачанням через аварію на водогоні. Стабільне водопостачання мешканцям обіцяють відновити ввечері 13 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львіводоканалу».

Подача води з пониженим тиском протягом 2 днів (орієнтовно з з 10:00 год. 12 жовтня до до 18:00 год. 13 жовтня) відбуватиметься через аварійну ситуацію на магістральному водогоні «Винники-Плугів».

Обмежена подача води (з пониженим тиском) буде здійснюватись в м. Винники та с.Чижки. Також водопостачання з понищеним тиском подаватиметься в Личаківський і Сихівський райони Львова згідно переліку вулиць:

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Кузьми – всі будинки

Латвійська – всі будинки

Лисиницька – всі будинки

М.Печери – всі будинки

Майорівка – всі будинки

Пасіки Галицькі – всі будинки

Пасічна – всі будинки

Пимоненка (буд.№17,19).

Пирогівка – всі будинки

Садівнича – всі будинки

Соколина – всі будинки

Стешенка – всі будинки

Шафарика – всі будинки

Ярошинської – всі будинки

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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