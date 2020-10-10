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Воїнів і їхні родини запрошують 14 жовтня на безкоштовний перегляд фільмів

Соломія Головіна

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Lviv Film Center (Горіховий кіноцентр) безкоштовно показуватиме фільми для учасників бойових дій та їхніх сімей з нагоди Дня захисника України, який відзначатимуть 14 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Lviv Film Center (вул. В. Великого, 14а) доєднується до акції «Дні захисників України» та впродовж тижня надаватиме спеціальні пропозиції для ветеранів та їх родин. 3 10 жовтня до 17 жовтня для учасників бойових дій та їх сімей квитки на фільми будуть коштувати 40 грн, а 14 жовтня — безкоштовно.

Додамо, що у День захисника у кіноцентрі показуватимуть фільми на тему українсько-російської війни:

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  • 10:00 – Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»
  • 12:00 – Східняк
  • 14:00 – Черкаси
  • 16:00 – Східняк
  • 18:00 – Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»
  • 20:00 – Черкаси

Детальніше про те, як у Львові відзначатимуть День захисника, читайте тут.

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