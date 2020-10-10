Воїнів і їхні родини запрошують 14 жовтня на безкоштовний перегляд фільмів

Lviv Film Center (Горіховий кіноцентр) безкоштовно показуватиме фільми для учасників бойових дій та їхніх сімей з нагоди Дня захисника України, який відзначатимуть 14 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Lviv Film Center (вул. В. Великого, 14а) доєднується до акції «Дні захисників України» та впродовж тижня надаватиме спеціальні пропозиції для ветеранів та їх родин. 3 10 жовтня до 17 жовтня для учасників бойових дій та їх сімей квитки на фільми будуть коштувати 40 грн, а 14 жовтня — безкоштовно.

Додамо, що у День захисника у кіноцентрі показуватимуть фільми на тему українсько-російської війни:

Реклама партнерів

10:00 – Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»

12:00 – Східняк

14:00 – Черкаси

16:00 – Східняк

18:00 – Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»

20:00 – Черкаси

Детальніше про те, як у Львові відзначатимуть День захисника, читайте тут.