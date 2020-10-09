У жовтні стартує реконструкція дороги між Жовквою та Кам’янкою-Бузькою

У жовтні на Львівщині стартують роботи з реконструкцію ділянки дороги Т-14-25 між Жовквою та Кам’янкою-Бузькою. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

Служба автомобільних доріг у Львівській області отримала дозвіл ДАБІ на проведення робіт з реконструкції автомобільної дороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка на ділянці Жовква – Кам’янка-Бузька, км 97+863 – км 123+370. Роботи виконуватиме підрядна організація Onur Group Ukraine. Розпочати ремонт планують вже у жовтні. Вартість реконструкції становить 975, 9 млн грн.

«Автомобільна дорога Т-14-25 стане великим транзитним кільцем навколо Львова. Для цього ми поступово її відновлюємо в рамках реконструкції та капітального ремонту. Ділянка Жовква – Кам’янка-Бузька має важливе соціальне значення для Львівщини, адже вона поєднує між собою не лише два райони: Жовківський та Кам’янка-Бузький, а й дві траси – це М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська та Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Відремонтована ділянка стане економічно вигідною для багатьох водіїв та дозволить значно зменшити час перебування в дорозі», – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

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На ділянці дороги, довжиною 25,5 км, планують розширити проїзну частину до 8 метрів та влаштувати конструктивні шари асфальтобетонного дорожнього покриття. Також обіцяють відремонтувати мостовий перехід через річку Желдець, влаштувати тротуари, зовнішнє освітлення та дощову каналізацію.

Як писав Львівський портал, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Також цього року у області обіцяють відремонтувати 16 мостів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області читайте за цим посиланням.

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