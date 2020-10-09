Почали демонтаж самобуду на Тарнавсього, який звів один з кандидатів у мери Львова

У Львові на вулиці Тарнавського, 71 почали демонтаж самовільно встановленої споруди, яку звів кандидат у мери Львова Назарій Брезіцький. Натомість на цьому місці відновлять водозабірну колонку.

Як повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, демонтаж споруди почали 8 жовтня. Вчора, зокрема, власники самобуду зняли пінопласт з будівлі.

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«Вул. Тарнавського, 71 – це всім відома адреса, де з’явився, як його в народі називають «бункер» Перша його частина, дуже легка, вчора вже була знята. Я так розумію, що тими, хто цей пінопласт приклеїв. А сьогодні ми плануємо розпочати роботи, щоб відновити історичну справедливість, і на цій території була водозабірна колонка. Відзначу, що це міська ділянка», – зазначив під час засідання виконавчого комітету 9 жовтня Андрій Москаленко.

Продовжуємо демонтаж незаконного «бункера» на Тарнавського Posted by Andriy Moskalenko on Friday, October 9, 2020

Крім цього сьогодні під час засідання виконкому було прийнято рішення на вул. Тарнавського, 71 відновити водозабірну колонку. Натомість ЛКП «Рембуд» за участю представника Личаківської районної адміністрації мають демонтувати самовільно встановлену на території земель комунальної власності споруду на вул. Генерала М. Тарнавського, 71.

Як пише Zaxid.net, самобуд на розі вулиць Льва Толстого та Тарнавського почали зводити на початку серпня. Назарій Брезіцький з дружиною незаконно звели цегляну альтанку, до якої провели світло та воду, на землі загального користування.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на площі Князя Осмомисла, 3а у Львові, що поблизу ринку «Добробут», також виявили самобуд. Його звела фірма ТОВ «Перлина Львова», співвласницею якої є Галина Брезіцька – мама Назарія Брезіцького.

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Фото та відео: Андрія Москаленка