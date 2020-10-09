ОСТАННІ НОВИНИ

Правоохоронці розшукали зниклих львів'янина і його 5-річного сина

Соломія Головіна

|

Правоохоронні органи виявили поблизу Львова 5-річного хлопчика та його 44-річного батька, яких розшукували рідні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 8 жовтня у Сихівський відділ поліції надійшло повідомлення від львів’янки, яка заявила про зникнення свого 5-річного онука. Жінка розповіла, що  три дні тому разом з батьком він вийшов з дому і не повернувся. Протягом цього часу на зв’язок з рідними  вони не виходили.

До пошуків зниклих були задіяні співробітники ювенальної превенції, оперативники карного розшуку, а також працівники Сихівського відділу поліції та інших підрозділів поліції  Львівщини.

Реклама партнерів

9 жовтня правоохоронці розшукали 44-річного львів’янина та його 5-річного сина у селищі Брюховичі. Жодних протиправних дій стосовно них скоєно не було.

Поліцейські провели з батьком профілактичну бесіду. Встановлюються усі обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...