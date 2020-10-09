Правоохоронці розшукали зниклих львів'янина і його 5-річного сина

Правоохоронні органи виявили поблизу Львова 5-річного хлопчика та його 44-річного батька, яких розшукували рідні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 8 жовтня у Сихівський відділ поліції надійшло повідомлення від львів’янки, яка заявила про зникнення свого 5-річного онука. Жінка розповіла, що три дні тому разом з батьком він вийшов з дому і не повернувся. Протягом цього часу на зв’язок з рідними вони не виходили.

До пошуків зниклих були задіяні співробітники ювенальної превенції, оперативники карного розшуку, а також працівники Сихівського відділу поліції та інших підрозділів поліції Львівщини.

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9 жовтня правоохоронці розшукали 44-річного львів’янина та його 5-річного сина у селищі Брюховичі. Жодних протиправних дій стосовно них скоєно не було.

Поліцейські провели з батьком профілактичну бесіду. Встановлюються усі обставини події.

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