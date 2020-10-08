Уся сфера обслуговування в Україні повинна перейти у 2021 році винятково на державну мову, – Кремінь

Із 2021 року вся сфера обслуговування в Україні повинна перейти винятково на державну мову. Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Урядовий портал.

За словами мовного омбудсмена, відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», із 16 січня 2021-го року всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

«Із 16 січня наступного року сфера обслуговування повинна стовідсотково користуватися державною мовою», – сказав він.

Реклама партнерів

Тарас Кремінь нагадав, що низка положень мовного закону вже набула чинності: «З 16 січня 2020-го мова реклами, зокрема політичної, має бути лише українська. З 16 липня – назви аеропортів, станцій, зупинок, технічна та проектна документація, мова діловодства, документообігу, листування і звітності юридичних осіб. З 1 вересня всі школи мали перейти на українську».

Він наголосив, що мовний закон – не перешкода, а додаткова можливість для бізнесу.

«Як бачимо, відповідальність бізнесу й повага до українського законодавства отримує величезну підтримку суспільства», – сказав він, зауваживши, що йдеться, зокрема, про появу аудіогіда українською у віденському Музеї історії мистецтв з’явився, зміну транслітерації Kiev на Kyiv у англомовній Вікіпедії тощо.

Нагадаємо, 8 липня Кабінет Міністрів України призначив Тараса Креміня на посаду мовного омбудсмена.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності в Україні 16 липня 2019 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.