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Близько 200 тисяч учнів перейдуть на українську мову навчання, – мовний омбудсмен

Вероніка Рой

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Близько 200 тисяч учнів, які раніше навчалися російською, вивчатимуть дисципліни українською мовою. Про це в ефірі «Українського радіо» сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає УП.

 

Також він додав, що єдиною мовою навчання в Україні є державна українська мова, й розмови про застосування інших мов у процесі навчання є не більш ніж політичним питанням.

«Мені, як Уповноваженому із захисту державної мови, народному депутатові України 8 скликання і співавторові закону “Про освіту”, досить важливо знати наскільки якісно і професійно втілюється зокрема стаття 7 Закону України «Про освіту» – мова навчання в наших українських школах. Відповідно і до Конституції України, і законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Тому варто наголосити, що не більше, ніж політичним питанням є розмови про застосування інших мов у процесі навчання», – уточнив він.

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За словами Тараса Кременя, є дві категорії учнів, які будуть поступово переходити в навчанні на українську мову: «Є ще дві категорії, для яких перехід на українську мову навчання відбуватиметься поступово. Для тих, хто належить до корінних народів (насамперед йдеться про дітей з кримськотатарської громади), мова навчання у початковій школі може здійснюватися мовою нацменшини, а починаючи з середньої і старшої школи кількість дисциплін українською мовою буде збільшуватися до 80%. Друга категорія – це представники тих громад, мови яких належать до мов Європейського Союзу. У них також є право у початковій школі використовувати у навчанні їхню мову, у середній школі дисципліни українською мають складати від 20% до 40%, а у старшій – до 60%».

Колишня міністерка освіти Ганна Новосад заявляла, що російськомовні школи перейдуть на навчання українською з вересня 2020 року. Додамо, що 49% українців вважають, що запланований перехід російськомовних шкіл на українську мову навчання — це правильне рішення.

Додамо, що у Львові працює чотири російськомовні школи: №6, №17, №45 та №52.

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