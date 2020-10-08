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На Львівщині виявили контрабанду російських книг

Ольга Денисяка

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Вночі 8 жовтня в пункті пропуску «Краківець – Корчова» митники знайшли в пасажирів автобуса, що приїхав з Польщі, 179 книг російського видавництва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Зазначається, що книги різної спрямованості, авторів та видань містились  в коробках серед багажу пасажирів. Водій прямував «червоним коридором», подав декларацію, однак в ній не зазначив про переміщувану літературу. Пізніше заявив, що книги попросили перевезти з Польщі незнайомі.

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За цим фактом працівники  митниці  зафіксували адміністративне правопорушення за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Справу буде скеровано до суду.

Довідково:

Згідно зі ст. 28-1   Закону України «Про видавничу справу»  видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

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Фото: Галицька митниця

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