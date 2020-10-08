Львівська філармонія запрошує на концерт «Тріумф любові»

13 жовтня о 19:00 год. у Львівській філармонії відбудеться концерт «Тріумф любові». У виконанні оркестру та солістів звучатиме музика Бетховена, Моцарта та Козаренка. Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.

Концерт розпочнеться виконанням Увертюри №3 «Леонора» Людвіга ван Бетховена. Також звучатиме Концерт для скрипки з оркестром №5 Вольфганга Амадея Моцарта. А на завершення музиканти потішать слухачів творчістю сучасного українського композитора Олександра Козаренка.

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«Багатогранна творчість сучасного композитора Олександра Козаренко охоплює різні жанри, та особливим є звернення композитора до народних джерел. Уміння працювати з архаїкою, витворювати концертні шедеври з народної пісні свідчить про делікатну майстерність Козаренка до національної тематики», – розповідають організатори.

«П’ять весільних ладкань з Покуття» було створене на основі музики, яку писав композитор на початку 90-х для вистави «Покутське весілля». Частини твору розгортаються відповідно до традиційного весільного обряду: перша ладкання випікання короваю; друге – плетіння вінка; третє – викуп вінка; четверте – батьківське благословення; останнє – збирання молодої, похід до церкви та таїнство шлюбу.

Виконавці:

Андрій Мурза, скрипка

Євген Крук, скрипка

Оксана Нікітюк, голос

Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів»

Оксана Линів, диригент

Програма:

Л. ван Бетховен. Увертюра «Леонора» №3 В. А. Моцарт. Концерт для скрипки з оркестром №5 О. Козаренко. «П’ять весільних ладкань з Покуття»

Концерт відбудеться 13 жовтня о 19:00 год. у Концертному залі ім. Людкевича Львівської філармонії.

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