Львівська філармонія запрошує на концерт «Тріумф любові»

13 жовтня о 19:00 год. у Львівській філармонії відбудеться концерт «Тріумф любові». У виконанні оркестру та солістів звучатиме музика Бетховена, Моцарта та Козаренка. Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.
Концерт розпочнеться виконанням Увертюри №3 «Леонора» Людвіга ван Бетховена. Також звучатиме Концерт для скрипки з оркестром №5 Вольфганга Амадея Моцарта. А на завершення музиканти потішать слухачів творчістю сучасного українського композитора Олександра Козаренка.
«Багатогранна творчість сучасного композитора Олександра Козаренко охоплює різні жанри, та особливим є звернення композитора до народних джерел. Уміння працювати з архаїкою, витворювати концертні шедеври з народної пісні свідчить про делікатну майстерність Козаренка до національної тематики», – розповідають організатори.
«П’ять весільних ладкань з Покуття» було створене на основі музики, яку писав композитор на початку 90-х для вистави «Покутське весілля». Частини твору розгортаються відповідно до традиційного весільного обряду: перша ладкання випікання короваю; друге – плетіння вінка; третє – викуп вінка; четверте – батьківське благословення; останнє – збирання молодої, похід до церкви та таїнство шлюбу.
Виконавці:
- Андрій Мурза, скрипка
- Євген Крук, скрипка
- Оксана Нікітюк, голос
- Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів»
- Оксана Линів, диригент
Програма:
- Л. ван Бетховен. Увертюра «Леонора» №3
- В. А. Моцарт. Концерт для скрипки з оркестром №5
- О. Козаренко. «П’ять весільних ладкань з Покуття»
Концерт відбудеться 13 жовтня о 19:00 год. у Концертному залі ім. Людкевича Львівської філармонії.
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Ольга Денисяка