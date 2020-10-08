Львів’ян кличуть філармонію на концерт скрипаля-віртуоза Святослава Кондратіва

17 жовтня у Львівській філармонії відбудеться концерт «I LOVE CARNAVAL» скрипаля-віртуоза Святослава Кондратіва. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Перша скрипка України Святослав Кондратів та його проєкт #СвітОчимаСкрипаля відомий дивовижними музичними відео, які знімає артист у найпрекрасніших куточках світу – Метеорах Греції, дюнах Сахари, Норвезьких фіордах, Венеції, Барселоні, Парижі.

Концертний тур «I LOVE CARNAVAL» готує для глядачів чимало сюрпризів. Адже маестро підготував для вас розповідь про надзвичайну мандрівку, надихнувшись якою, створив нову програму у темпераментному та романтичному іспанському стилі.

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«Артист не може жити без творчості, без музики, без нових проєктів, без зустрічей з Вами, дорогі друзі. Тож після завершення попереднього туру «ViKing», ми відразу ж почали готуватись до зйомок нових вражаючих музичних відео на одному з фантастичних островів в Атлантичному океані – Tenerife.

Нам нечувано пощастило! На додачу до чудових краєвидів велетенських скель Los Gigantes, кратеру вулкану Teide, майже дзеркальних від чорного піску пляжів Playa de Arenal та Playa de Benijo, неймовірної краси чудернацьких тропічних рослин в Національному парку Rural de Anaga, нам вдалося побувати на Карнавалі, що проходив тоді в столиці острова – Santa Cruz! За своїми масштабами, він другий у світі після бразильського карнавалу в Ріо-де-Жанейро!», – розказує Святослав Кондратів.

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Концерт відбудеться о 19 год. з дотримання усіх карантинних вимог. Квитки можна придбати тут.

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