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Сума хабарів за зведення одного під’їзду багатоповерхівки у Львові становить 50-60 тисяч доларів, – Васюник

Соломія Головіна

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Громадсько-політичний діяч та кандидат у мери Львова Ігор Васюник заявив, що сума хабарів за зведення одного під’їзду багатоповерхівки у Львові становить 50-60 тисяч доларів. Про це він сказав у інтерв’ю з Остапом Дроздовим.

 

За словами Ігоря Васюника, у Львові практично на кожному кроці є корупція. Зокрема, як він наголосив, щоб отримати дозвіл на будівництво дев’ятиповерхового будинку, треба заплатити 50-60 тисяч доларів хабарів.

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50-60 тисяч доларів – сума хабарів, яку платять при будівництві одного під’їзду багатоповерхівки. Про це прямо заявив в інтерв’ю з Остапом Дроздовим. А потім ми дивуємося і нарікаємо, що Львів забудували неякісним і дешевим житлом без підземних паркінгів, без дворів, без дитсадків, шкіл та іншої інфраструктури…Все йде в хабарі, все з’їдає корупція. А риба, як ми знаємо, гниє з голови.Я на власному прикладі пропоную інший, європейський підхід до розвитку Львова. ❗️Дозволів на нове будівництво видаватиметься лише, якщо:✅будуватимуть енергоощадне житло✅буде передбачена якісна інфраструктура✅буде підземний паркінг✅в радіусі максимум 1 км буде дитсадок та школа ✅доступ до громадського простору буде на відстані максимум 0,5 кмДетальніше читайте мою Стратегію розвитку «ЛЬВІВ-ПЕРШИЙ! 2030». Найфаховіша програма розвитку міста, аналогів якій немає в Україні, а в Європі лише Берлін має таку стратегію – https://www.ihorvasyunyk.comПовну версію інтерв'ю дивіться за посиланням – https://cutt.ly/MgePnSO

Posted by Ігор Васюник on Wednesday, October 7, 2020

 

«А потім ми дивуємося і нарікаємо, що Львів забудували неякісним і дешевим житлом без підземних паркінгів, без дворів, без дитсадків, шкіл та іншої інфраструктури… Все йде в хабарі, все з’їдає корупція. А риба, як ми знаємо, гниє з голови», – зазначив Ігор Васюник.

Як писав Львівський портал, Ігор Васюник першим заявив, що балотуватиметься у мери Львова. Нещодавно він офіційно зареєструвався кандидатом на посаду міського голови Львова. Детальніше про Ігоря Васюника можна прочитати у статті «20 невідомих фактів про політика».

Ознайомитися з програмою Ігоря Васюника «Львів – перший. Стратегія-2030» можна за цим посиланням.

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