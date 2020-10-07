На Львівщині відремонтували і передали лікарням 8 апаратів ШВЛ

Вісім апаратів штучної вентиляції легень, які були на балансі різних лікарень, відремонтували та підготували до використання. В середньому полагодження одного апарату обійшлося у 60 тисяч гривень, тоді як купівля нового вартує 800 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«За кошти обласного бюджету ми придбали 30 нових апаратів, це той ресурс, який нам був потрібен на початку пандемії. Однак, подаючи інформацію на МОЗ, ми інформували, що є ШВЛ, які потребують ремонту. Опрацювавши пропозиції, Президент започаткував ініціативу, звернувся до нардепів та запропонував долучитись до ремонту апаратів для ковідних лікарень. Приємно, що народні депутати активні не лише перед виборами, а й тоді коли громаді справді потрібно», – розповів заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Кошти на ремонт апаратів зібрали благодійники. По одному апарату відправлять до Золочівської, Новороздільської, Яворівської, Жидачівської районних лікарень, обласної інфекційної лікарні та госпіталя Юрія Липи, два апарати отримає Новояворівська районна лікарня.

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За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса потреба в апаратах ШВЛ в області є, однак вже не така гостра, як була навесні.

Починаючи із червня за дорученням голови ОДА також тривала підготовка кисневої мережі.

«До переліку закладів туди увійшли районні лікарні та лікарні першої хвилі. Ми скерували ресурс на закупівлю кисневих концентраторів, адже як показує піврічний досвід боротьби із пандемією, апарати ШВЛ це важливо, але за вчасного забезпечення важких пацієнтів кисневою підтримкою захворювання перебігає легше. Тому ми маємо розуміння того, що киснева мережа має бути. До кінця осені маємо вийти на 80 % забезпечення ліжок киснем», – акцентував Орест Чемерис.

На Львівщині в лікарнях є понад 220 апаратів ШВЛ, впродовж всього часу від початку пандемії кількість апаратів, які були одночасно задіяні для пацієнтів становила 45 одиниць. Попри те, що є ріст кількісті госпіталізованих, ситуація є стабільною і контрольованою.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що гроші із Фонду з боротьби з коронавірусом пішли на будівництво доріг та амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям. Проте апарати для штучної вентиляції легень на кошти фонду не закуповували.

Нагадаємо, 22 вересня, депутати незадовільно оцінили роботу Кабміну у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Основною причиною є недофінансування обласних лікарень, котрі є на передовій з COVID-19. Депутатів облради та голову ЛОР обурило те, що Кабмін не виділив коштів Львівщини з «ковідного» фонду на боротьбу з пандемією в області.

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