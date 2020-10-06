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У Львові покажуть фотовиставку про толерантність

Ольга Денисяка

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У Львові презентують фотовиставку  присвячену толерантності та прийняттю інакшості. Показ відбудеться 8 жовтня о 19:00 год. в FestRepublic (Старознесенська 24−26. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Основу проєкту Diversity You складають три «незвичні» фотосесії, над якими працювали стиліст Олена Болдирєва, фотограф Андрій Гончаренко, а моделі представляють одяг українських брендів Oksana Mukha, Chereshnivska та Gavryliv.

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Незвичними фотосесії є завдяки «нестандартним» у традиційному значенні моделям  – людям різного віку, тілобудови, етнічної приналежності, з особливостями, а також медикам і волонтерам, які проявили себе під час пандемії COVID-19 і карантину. Проєкт цінний саме завдяки своїм персонажам, абсолютно різним людям, історії яких надихають – кожна з них несе меседж сили і оптимізму, незважаючи на обставини.

Власне ці фотосесії будуть представлені в межах Lviv Fashion Week у форматі виставки у Fest Republic. Lviv Fashion Week цим проєктом робить крок до впровадження нових соціальних цінностей, з метою зробити українське суспільство більш відкритим та толерантним, де люди будь-якої зовнішності можуть розраховувати на сприйняття, а повага до особистості стане звичною у нашому соціумі.

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