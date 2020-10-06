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На хабарі спіймали посадовця Львівської залізниці

Ольга Денисяка

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4 вересня начальник одного з локомотивних депо Львівської залізниці дав 1500 доларів США неправомірної вигоди співробітнику Служби безпеки України. Завдяки хабарю він хотів безперешкодно займатись контрабандою бурштину та тютюнових виробів через держкордон України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

 

До суду скерували обвинувальний акт стосовно начальника одного з локомотивних депо регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за фактом надання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, 4 вересня вказаний посадовець надав 1500 доларів США неправомірної вигоди співробітнику УСБУ в Закарпатській області за невтручання у протиправну діяльність: контрабанду бурштину та тютюнових виробів через державний кордон України.

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