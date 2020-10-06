7 жовтня частина Сихова буде без води

У середу, 7 жовтня, з 10:00 год. до 17:00 год. буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Сихова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, через заміну запірно-регулюючої арматури на пр. Червоної Калини, 75−77, без водопостачання будуть: вул. Зубрівська, 26 − 36а, вул. Довженка, 10 − 22, пр. Червоної Калини, 61 −79, вул. Манастирського, 2, 1 − 9.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.