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Нові райони та ОТГ Львівщини зобразили у Атласі адмінтерустрою України

Соломія Головіна

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В Україні створили Атлас адміністративно-територіального устрою України, де зобразили новий районний поділ та перелік об’єднаних територіальних громад. Так, на карті Львівщини продемонстровано 7 нових районів, а також 73 територіальні громади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Карти розміщені на 56 сторінках видання. Кожній з областей присвятили по дві сторінки атласу. Інформація про Львівщину розміщена на 28-29 сторінках.

Додамо, що атлас створювали Міністерство розвитку громад та територій України  спільно з Товариство дослідників України і за підтримки Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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Завантажити весь атлас можна за посиланням.

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Нагадаємо, в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори.

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