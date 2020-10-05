Нові райони та ОТГ Львівщини зобразили у Атласі адмінтерустрою України

В Україні створили Атлас адміністративно-територіального устрою України, де зобразили новий районний поділ та перелік об’єднаних територіальних громад. Так, на карті Львівщини продемонстровано 7 нових районів, а також 73 територіальні громади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Карти розміщені на 56 сторінках видання. Кожній з областей присвятили по дві сторінки атласу. Інформація про Львівщину розміщена на 28-29 сторінках.

Додамо, що атлас створювали Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Товариство дослідників України і за підтримки Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Реклама партнерів

Завантажити весь атлас можна за посиланням.

(Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.