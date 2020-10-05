«Афера століття». Суд повернув Львову приміщення на Тесленка

Львівський апеляційний суд повернув у власність міста приміщення на вул. Тесленка, 2, що у Шевченківському районі міста, яке було викрадене у у результаті так званої «Афері століття». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні комунальної власності ЛМР, приміщення на Тесленка, 2 зареєстрували на підставі неіснуючих розпоряджень райадміністрації та посвідчення БТІ. Втім суд підтримав рішення першої інстанції на користь міста та скасував незаконну подвійну реєстрацію цього майна за приватними особами.

У обласній прокуратурі повідомили, нежитлове приміщення на вул. Тесленка, 2 площею більше 1000 кв м та вартістю понад 10 млн грн.

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Поки тривали суди, місто передало це приміщення в оренду Українській академії лідерства до 2028 року з пільговою орендою за 1 гривню в рік. Наразі у приміщенні тривають ремонтні роботи.

У мерії зазначають, що це уже 13-те приміщення із 20-ти, які місту вдалося повернути у комунальну власність. Ці приміщення були відчужені незаконним шляхом. По інших приміщеннях судові справи ще тривають.

Раніше Львівський портал уже повідомляв про «Аферу століття» у Львові, до якої причетні працівники мерії. Спеціалісти управління комунальної власності Львівської міської ради виявили, що десятки комунальних приміщень Львова перереєстровані на приватних осіб – підприємиць Ірину Сандул та Людмилу Малькову. Вони разом із своїми колегами, скориставшись відсутністю реєстру комунального майна, незаконно відчужили об’єкти комунального майна. На частину із приміщень суд одразу наклав арешт, а протягом року частину із приміщень було повернуто міськраді. Окрім того, суд заарештував двохфігурантів цієї справи, проте одного з них відпустив під заставу. Також у липні 2017 року правоохоронці проводили обшуки у кабінетах чиновників ЛМР у цій справі.

Додамо, що станом на сьогодні Львову вдалося повернути половину відчужених незаконним шляхом приміщень, а по інших приміщеннях судові справи ще тривають. Однак ніхто із фігурантів справи так і не притягнутий до відповідальності.

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Фото: ЛМР